L’un des modèles qui ont assuré l’émancipation de Nissan en Amérique du Nord sera bientôt abandonné, du moins sous sa forme actuelle. La Nissan Maxima, l’une des dernières berlines pleine grandeur vendues sur le marché nord-américain, ne sera plus produite dès l’année prochaine, a appris le magazine Car & Driver.

Charles René La Presse

Celle que Nissan appelle sa « voiture sport à quatre portières » a une diffusion quasi confidentielle au pays. À peine 481 Maxima ont trouvé preneur au Canada l’année dernière. Ça ne va pas non plus en s’améliorant, comme en témoignent des ventes d’à peine 304 unités depuis le début de l’année. Cette huitième génération est compétente, mais sa boîte CVT et le manque de développement de sa motorisation et de sa plateforme — uniquement à traction — n’aident en rien sa cause depuis son lancement en 2015. Lointaine est la période où l’on pouvait la commander équipée d’une boîte manuelle pour épicer quelque peu l’expérience de conduite.

La Nissan Maxima est offerte sur le marché canadien depuis 1981, année de l’introduction de la Datsun 810 Maxima. Elle est passée par de nombreuses phases évolutives, dont la transition vers une architecture à traction en 1985. Cette combinaison l’accompagnera jusqu’à la fin, tout comme le six-cylindres qui aura toujours fait partie de son arsenal.

Certes, son départ n’a rien de surprenant, alors que Nissan orchestre son virage électrique. La marque a d’ailleurs précisé à Car & Driver « vouloir prioriser ses véhicules électriques » et de « rester à l’écoute pour des nouvelles sur la Maxima ». Cela suggère qu’elle pourrait survivre sous une forme électrique. À suivre, donc.