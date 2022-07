General Motors

Les fourgonnettes deviendront électriques dès 2025

On les croise chaque jour depuis des décennies sans réellement se soucier de leur existence. Et pourtant. À l’instar des fourgonnettes de Ford, les Chevrolet Express et GMC Savana ont joué un rôle prépondérant dans l’essor de nombre de PME en assurant le transport de leurs biens ou même en devenant de véritables petits ateliers roulants. General Motors veut maintenant leur faire prendre le virage électrique pour assurer une concurrence à Ford qui a récemment lancé son Transit sans moteur thermique.