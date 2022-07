Référence au sein des compactes sportives à traction, la Honda Civic Type R a dévoilé la semaine dernière sa deuxième génération commercialisée au Canada. Si les arguments techniques n’ont pas été présentés, son design expose le désir d’une image plus à maturité.

Charles René La Presse

Mais, avant toute chose, il faut préciser que cette Civic Type R 2023 sera essentiellement une évolution de sa devancière. Toujours proposée uniquement avec une carrosserie à hayon, elle comptera sur ses deux roues motrices avant uniquement pour transmettre le couple au sol.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Honda Civic Type R 2023

Un quatre-cylindres turbocompressé de 2 L s’acquittera encore une fois de la tâche, toujours couplé à une transmission manuelle à six rapports. On ne sait néanmoins rien sur le gain de puissance promis par Honda.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA L’habitacle de la Honda Civic Type R 2023

Le tout est enrobé d’une carrosserie plus lisse qui évite la surenchère de fentes, souvent non fonctionnelles, dont la carrosserie de la génération précédente était affublée. Certes, l’aileron arrière toujours protubérant et les trois pots d’échappement demeurent, c’est une Civic Type R après tout. Nous aurons plus de détails sur l’ensemble proposé d’ici sa mise en marché prévue à l’automne.