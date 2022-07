Le Hyundai Kona N affronte la Mini Countryman JCW et le Mercedes GLA 35 AMG dans son créneau. Examinons les caractéristiques.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Mini Countryman JCW

Prix : à partir de 51 190 $

Une poignée de chevaux supplémentaires, une dotation de série relevée (il y a peu d’options) et deux roues motrices additionnelles font de la Mini Countryman JCW la rivale par excellence du Kona N. À la condition d’y mettre le prix... Un peu plus de 10 000 $ d’écart entre ces deux modèles que la Mini parvient à atténuer grâce à une valeur résiduelle plus élevée. Si l’on fait abstraction de cet aspect, la Countryman JCW est plus espiègle, plus vive à conduire, mais elle rudoie aussi davantage ses occupants. Et guère plus pratique (habitabilité et volume du coffre) que le Kona N. En revanche, la présentation est plus originale, plus léchée que celle du sud-coréen.

Mercedes GLA 35 AMG

Prix : à partir de 53 900 $

PHOTO FOURNIE PAR MERCEDES-BENZ AG Mercedes GLA 35 AMG

Plus cher encore, le GLA 35 AMG compte, lui aussi, un rouage intégral et produit davantage de puissance que le Kona N. Avec 302 ch sous le pied droit, le GLA met quelques dixièmes de seconde de moins pour atteindre les 100 km/h à la suite d’un départ arrêté. Fermement suspendu, le Mercedes procure tout de même plus de confort que le Hyundai et un toucher de route plus précis. Son habitacle est également plus valorisant. Comme Hyundai, Mercedes facture (au prix fort) toutes les teintes extérieures à l’exception du blanc et du noir. La marque allemande exige toutefois un supplément pour plusieurs dispositifs de sécurité actifs qui ne fait qu’augmenter l’écart de prix et rend alors toute comparaison futile.