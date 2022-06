La BMW i4 est dans un créneau bien niché. La concurrence est bien mince. La Polestar 2 et la Tesla Model 3 sont des rivales.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Polestar 2

Prix : à partir de 53 950 $

À l’instar de l’i4, cette berline sino-suédoise repose sur une architecture modulaire (nom de code CMA) en mesure de se mouvoir à l’aide d’une mécanique thermique ou électrique. Cela dit, le modèle d’entrée de gamme (un moteur et roues avant motrices) de la 2 représente sans doute l’offre la plus convaincante de Polestar face à l’i4 eDrive40 de BMW. Son autonomie est légèrement inférieure (434 km), certes, mais la 2, sans être aussi caractérielle que la BMW, se révèle plus agile en milieu urbain, plus apte à affronter la saison froide.

Tesla Model 3

Prix : à partir de 62 000 $

PHOTO FOURNIE PAR TESLA Tesla Model 3

En dépit d’indéniables qualités, l’i4 ne déboulonne pas la Model 3 de son piédestal. La berline américaine n’a peut-être pas le dynamisme d’une BMW ni sa sophistication (présentation et assemblage), mais elle l’emporte sur pratiquement tous les autres tableaux. Elle offre une meilleure autonomie, elle est plus rapide et elle compte sur un réseau de recharge établi et performant. En outre, son habitacle et son coffre sont plus généreux et les rangements, plus nombreux.