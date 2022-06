Des semaines après avoir présenté les premières images de la deuxième génération de son multisegment sous-compact HR-V, Honda a fait un exposé complet sur cet important modèle. Complètement revue, de la plateforme au moteur en passant par la carrosserie, cette cuvée enfle, signe d’une époque qui valorise des véhicules de plus en plus gros.

Charles René La Presse

À près de 4,6 m de long, le HR-V augmente sa longueur de 22 cm et se situe à seulement 6 cm de la longueur totale d’un CR-V. L’empattement du HR-V 2023 est aussi à peine 5 mm plus court que celui de son grand frère. Difficile donc d’utiliser le qualificatif « sous-compact » devant de telles dimensions. Curieusement, l’espace de chargement est essentiellement identique à celui de son prédécesseur (691 L), tout comme les points de mesure des places assises qui présentent des gains mineurs à certains endroits et de légers reculs à d’autres.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Honda HR-V 2023

L’essentiel du travail a été consacré au raffinement du produit, si l’on se fie aux informations communiquées par le constructeur. Sa plateforme retravaillée reçoit l’apport d’une suspension arrière multibras, ce qui se conjugue aussi avec son empattement allongé de 4,5 cm et ses voies élargies pour adoucir ses manières et appuyer sa stabilité.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA La planche de bord du Honda HR-V 2023 est grandement inspirée de celle de la Civic.

Le quatre-cylindres de 2 L atmosphérique est pour le moment la seule mécanique offerte. Avec 158 ch et 138 lb-pi de couple, il n’aspire pas à faire la barbe à des sportives, mais les gains sont salutaires face à l’ancien 1,8 L qui manquait de moyens. Il peut être couplé en option à un rouage intégral, alors que les livrées plus abordables se contentent de deux roues motrices avant. Une boîte à variation continue s’acquitte de la tâche dans les deux cas. Dans un contexte haussier du prix du carburant, il consommera environ 500 ml de plus par tranche de 100 km que la précédente génération (8,3 L/100 km en version à traction et 8,7 L/100 km avant le rouage intégral). C’est inévitablement une déception.

Le Honda HR-V 2023 arrivera chez les concessionnaires canadiens au cours du mois de juin avec un prix de départ de 28 730 $, soit 2530 $ de plus que celui qu’il remplace.