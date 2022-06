Vous saviez que Jaguar commercialise un modèle électrique depuis 2018 ? Il est fort probable que non, malgré le statut de défricheur de l’I-Pace. Le multisegment, lancé un an avant le Tesla Model Y, était le premier de sa horde chez les marques de luxe, tendant la main à une clientèle qui avait alors une idée abstraite de l’électromobilité. Quatre ans plus tard, le virage alimenté aux électrons est bien tangible, rendant l’existence de l’I-Pace quasi indispensable pour Jaguar. Mais joue-t-il à armes égales face aux nouveaux venus ?

Charles René La Presse

Le design

PHOTO FOURNIE PAR JAGUAR-LAND ROVER Les ingénieurs ont poussé l’habitacle du Jaguar I-Pace 2022 vers l’avant pour augmenter le volume intérieur.

Fidèle à son positionnement sculpté autour du design, Jaguar a dessiné une robe pour le moins évocatrice afin de démarquer cet I-Pace. Tirant profit de la charpente conçue pour l’électrique qui intègre sa batterie et ses moteurs dans un ensemble bas et compact, les ingénieurs ont poussé l’habitacle vers l’avant pour augmenter le volume intérieur. Son museau est ainsi réduit en taille, chose qui contraste avec les autres créations du constructeur, dont le coupé F-Type qui doit son aspect sculptural à son long capot. Nonobstant cela, l’I-Pace rééquilibre le tout avec un profil cohérent qui pousse les roues aux extrémités et qui lisse ses portières avec des poignées rétractables. Les ailes arrière galbées donnent aussi du tonus au rendu, tout comme la présence de grandes jantes de 22 po optionnelles qui ornent la partie inférieure de belle façon. À l’arrière, la lunette inclinée témoigne d’une ligne fuyante inspirée des coupés.

À bord

PHOTO FOURNIE PAR JAGUAR-LAND ROVER L’habitacle du Jaguar I-Pace 2022

Avant d’entrer dans cet I-Pace, il faut invariablement négocier avec des seuils de portières plutôt larges. Une fois ce léger obstacle traversé, on est gratifié par un bel agencement intérieur qui adopte une posture plutôt classique dans sa forme. Seules trois couleurs de mobilier sont proposées et le noir prédomine sur diverses matières, qu’il soit lustré ou mat. L’humeur des cuirs donne en outre une impression d’opulence, appuyée par un assemblage extrêmement soigné. On apprécie aussi la belle intégration du système d’infodivertissement au-dessus d’une console flottante. C’est là toutefois que les choses se compliquent. Les contrôles du système de chauffage-climatisation y sont incorporés au moyen d’un petit écran tactile. Or, lorsque la lumière extérieure plombe dessus, il devient carrément illisible. Du reste, l’habitacle est somme toute fort logeable, un avantage conféré par le long empattement de près de 3 m. Les rangements sont aussi volumineux et le coffre est fort convenable à 656 L de contenance.

Sous le capot

PHOTO FOURNIE PAR JAGUAR-LAND ROVER La plateforme électrique du Jaguar I-Pace 2022

Comme pour tout véhicule électrique, on ne retrouve qu’un petit compartiment, de 27 L. C’est plutôt en dessous de ce dernier que le premier de deux moteurs électriques est boulonné. Ces deux moulins produisent chacun 197 ch pour une puissance totale de 394 ch. Malgré ses 2170 kg, la vivacité du multisegment est incontestable, comme le démontre le 0-100 km/h réalisé en 4,8 s, d’après le constructeur. Lorsqu’on active le mode Dynamic, une sonorité pas trop insistante se superpose. L’énergie est stockée dans une batterie de 90 kWh. Avec une consommation obtenue de 25 kWh/100 km au cours de l’essai, l’autonomie se place autour des 350 km, ce qui est un peu décevant pour la note demandée (99 800 $). On comprend que l’accent est mis ici sur la performance, mais cet I-Pace ne peut encore là rivaliser à armes égales avec des concurrents de prix équivalents qui ont plus de moyens mécaniques.

Derrière le volant

PHOTO FOURNIE PAR JAGUAR-LAND ROVER On sent réellement le véhicule s’asseoir sur sa roue extérieure dans le toucher de la direction, donnant une confiance au conducteur.

Après qu’on a pesté contre la disposition des boutons qui font office de levier de vitesses, l’I-Pace s’active dans le plus grand des silences. Les amortisseurs pneumatiques corrigent par la suite l’assiette en soulevant la carrosserie qui était en mode bas pour favoriser l’accessibilité. On perçoit très rapidement qu’il ne fait pas dans la parure sur le plan dynamique. Sa configuration à double bras triangulé à l’avant et multibras à l’arrière appuie une excellente tenue en virage. On sent réellement le véhicule s’asseoir sur sa roue extérieure dans le toucher de la direction, donnant une confiance au conducteur. On dénote toutefois un engourdissement dans le volant lorsqu’on sollicite les moteurs en sortie de virage. Le roulis demeure très bien maîtrisé et les bosses ne déstabilisent aucunement le châssis. Le freinage pourrait néanmoins être plus mordant en amorce, ce qui traduit l’immensité de la masse à ralentir.

Les technologies embarquées

PHOTO FOURNIE PAR JAGUAR-LAND ROVER L’écran multimédia tactile du Jaguar I-Pace 2022

Pour 2022, cet I-Pace a fait l’objet d’une révision sur le plan technologique. Il embarque la toute dernière génération du système multimédia de la marque anglaise qui ajoute la mise à jour en nuage. On s’y promène au moyen d’onglets placés sur des bandes verticales ainsi que par de grandes tuiles configurables à l’accueil. Sans être au sommet en matière de vitesse d’exécution ou de fonctionnalités, il fait faire un grand pas vers l’avant au modèle. Notons toutefois que les fonctionnalités liées au groupe électrique, dont l’ajustement de l’intervention du système régénératif, sont trop bien cachées dans les sous-menus. Un second écran destiné à l’instrumentation expose l’âge plus avancé du véhicule face aux rivaux avec une vitesse de rafraîchissement un peu lente. La chaîne audio Meridian de 825 W produit une sonorité acceptable, sans réellement se démarquer. On sent un plafonnement se traduisant par une perte de définition sonore le moindrement on élève son intensité.

Le verdict

PHOTO FOURNIE PAR JAGUAR-LAND ROVER Solide sur ses roues, le multisegment est éloquent lorsque le chemin se fait plus tortueux, une surprise pour un véhicule aussi lourd.

Le Jaguar I-Pace est sans doute le modèle du constructeur qui donne la plus grande impression de qualité. Solide sur ses roues, le multisegment est éloquent lorsque le chemin se fait plus tortueux, une surprise pour un véhicule aussi lourd. On ne peut toutefois exclure de l’équation son prix de départ qui dépasse les 100 000 $ une fois les frais afférents ajoutés. Cela le place en mauvaise posture face aux Tesla Model Y et Audi e-tron, qui sont plusieurs milliers de dollars moins chers. On ne bénéficie pas non plus de la recharge ultrarapide, elle qui est limitée à 100 kW, ce qui étire l’attente aux bornes. Bref, il y a du bon et du moins bon ici, et on espère que Jaguar aura la présence d’esprit de corriger l’exécution ou de rendre cet I-Pace plus accessible, car c’est un produit très compétent, mais mal positionné et, surtout, en mal de notoriété.

Carnet de notes Pas assemblé par Jaguar L’assemblage de l’I-Pace est fait par l’équipementier canadien Magna dans son usine de Graz, en Autriche. Le poids de l’énergie À elle seule, la batterie de l’I-Pace pèse 603 kg, ce qui explique en grande partie les 2170 kg affichés à la pesée. Il peut s’élever La garde au sol du multisegment peut passer de 18 cm à 28 cm par la simple pression d’un bouton grâce à la suspension pneumatique. Une visibilité arrière déficiente Certes, la ligne de toit arrière de l’I-Pace est élégante, mais ce dessin obstrue grandement la visibilité lorsqu’on tente de faire marche arrière. Capacité de remorquage limitée À 750 kg, la capacité de remorquage est plutôt limitée, mais est acceptable pour tracter une petite remorque, sans plus.