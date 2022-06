Pour manifester sa transformation, Buick s’est doté d’un nouveau logo, trois boucliers désormais alignés au lieu d’être juxtaposés dans un cercle, et passera à une nouvelle identité graphique dans les mois à venir.

(New York) Buick, marque mythique du constructeur automobile General Motors (GM), ambitionne de passer au tout électrique en Amérique du Nord d’ici la fin de la décennie, selon un communiqué diffusé mercredi.

Agence France-Presse

Créé en 1903, Buick lancera en 2024 dans la région sa première voiture n’émettant pas d’émissions dans le cadre d’une vaste stratégie de sa maison mère qui a prévu d’investir 35 milliards de dollars d’ici 2025 dans les véhicules électriques et autonomes.

Pour manifester sa transformation, Buick s’est doté d’un nouveau logo, trois boucliers désormais alignés au lieu d’être juxtaposés dans un cercle, et passera à une nouvelle identité graphique dans les mois à venir.

Toutes les nouvelles Buick électriques porteront par ailleurs un nom utilisé pour un véhicule emblématique de la marque produit entre 1959 et 1990 : Electra.

Buick ne représente qu’une petite part des ventes de GM, 8 % en 2021 aux États-Unis par exemple où la marque a perdu de son lustre d’antan et ne propose plus que quatre modèles de VUS.

Mais le groupe dirigé par Mary Barra s’est engagé dans une conversion à l’électrique, avec l’ambition de ne plus proposer que des véhicules passagers sans moteur thermique d’ici 2035.

Une autre de ses marques, Cadillac, doit aussi devenir tout électrique d’ici 2030.

En attendant, GM s’est engagé à proposer 30 modèles de véhicules électriques d’ici 2025 et d’en vendre alors plus d’un million par an.

Aiguillonnés par des réglementations plus soucieuses de l’environnement et par le succès de Tesla, d’autres groupes automobiles ont enclenché des stratégies similaires, Mercedes-Benz ayant par exemple annoncé son intention de passer au 100 % électrique d’ici 2030 « là où les conditions de marché le permettent ».

Aux États-Unis, le marché reste, pour l’instant mineur, mais grandit vite : selon le cabinet Cox Automotive, les véhicules électriques représentaient au premier trimestre 5,2 % des ventes dans les pays contre 2,5 % sur la même période en 2021.

GM peut par ailleurs miser sur le succès de Buick en Chine, le plus gros marché pour la marque présente dans le pays via une co-entreprise avec SAIC Motor. Buick prévoit d’y lancer cinq modèles électriques d’ici 2025.