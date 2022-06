Les VUS électriques ou hybrides luxueux séduisent de plus en plus. Le Genesis GV60 n’est pas seul, les Audi Q4 e-tron, Lexus RZ 450 e et Volvo C40 Recharge sont aussi bien présents.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Audi Q4 e-tron

Prix : à partir de 59 550 $

Comme pour le GV60, plusieurs composants du Q4 e-tron émanent d’un constructeur généraliste. En effet, l’utilitaire aux anneaux entrelacés a beaucoup en commun avec l’ID.4 de Volkswagen. La plastique est différente (Audi propose même une version Sportback, plus élancée), le rouage intégral, de série et les prix, plus séduisants. En apparence à tout le moins, puisque l’Audi impose un supplément à de nombreux accessoires qui font partie des caractéristiques de série du GV60. Ce dernier n’est cependant admissible à aucune subvention, contrairement au Q4 e-tron.

Lexus RZ 450 e

Prix : à partir de 60 000 $ (estimation)

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS Lexus RZ 450 e

En apparence, l’approche de Genesis ne diffère en rien de celle qu’entend adopter Lexus pour son futur RZ 450 e. Ce dernier, étroitement dérivé du Toyota bZ4X, enfile un costume plus chic, un groupe propulseur plus puissant, un rouage intégral plus sophistiqué et une direction dépourvue de liaisons mécaniques. L’expérience de conduite sera-t-elle la même ? Ne présumons de rien, mais chose certaine, l’autonomie sera légèrement moindre (362 km comparativement à 367 km pour le bZ4X à rouage intégral).

Volvo C40 Recharge

Prix : à partir de 72 000 $

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Volvo C40 Recharge

Contrairement à ses « rivaux d’un jour », le C40 Recharge de Volvo est le seul véhicule déposé sur une architecture hybride. C’est-à-dire une plateforme en mesure d’accueillir aussi bien des propulseurs électriques que thermiques. Cela représente un réel effort d’adaptation du constructeur et Volvo l’a relevé avec succès. Le C40 Recharge ne craint pas la comparaison avec le GV60 au chapitre des performances pures, mais doit s’incliner en matière de qualité perçue, d’autonomie et de caractéristiques de série.