Pour bien des amateurs de Golf, la R32 est considérée comme le Saint-Graal. Cette livrée à rouage intégral dotée d’un V6 VR6 3,2 L au chant envoûtant n’a jamais été offerte au Canada, ce qui ne l’a pas empêchée de marquer les esprits ici. Pour souligner le 20e anniversaire de celle qui a ouvert la voie à la lignée sportive R de la compacte à hayon, le constructeur allemand a dévoilé une édition spéciale réservée à l’Europe qui viendra ici sous une forme différente.

Charles René La Presse

Pour marquer le coup, cette Golf R 20 Years voit sa mécanique retravaillée pour en extirper 328 ch, un gain de 13 ch. Ce n’est ni plus ni moins que la Golf la plus puissante jamais proposée par la marque allemande.

Pour accompagner cette plus grande verve, ce quatre-cylindres de 2 L EA888 voit sa cartographie retravaillée pour mettre en rythme son turbocompresseur dès que l’on effleure l’accélérateur, ce qui diminue son temps de réponse. Le moteur grimpe également à 2500 tr/min au démarrage pour émettre un grondement, au plus grand plaisir du voisinage. Il est couplé seulement à une transmission à double embrayage (7 rapports), la seule offerte sur le Vieux Continent. Des détails esthétiques distinguent cette déclinaison, dont des logos « 20 » placés sur les piliers centraux et l’usage de moulures de fibre de carbone dans l’habitacle.

Mais, va-t-elle venir ici, cette Golf R 20 Years ? Le directeur des relations publiques de Volkswagen Canada, Thomas Tetzlaff, nous a confirmé qu’une édition spéciale était en préparation pour notre marché. Il n’a cependant rien avancé sur ses caractéristiques. Il ne serait pas étonnant que la dose de chevaux supplémentaires soit ajoutée dans la recette pour la démarquer de la Golf R de série.

Nous aurons plus de détails sur cette variante commémorative au courant des prochains mois.