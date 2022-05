Le Lyriq aura plus de 500 km en poche ainsi qu’une version plus dynamique

Préparant son entrée en scène prévue à l’automne, le Cadillac Lyriq a dévoilé un peu plus de son jeu, des détails qui concernent à la fois son autonomie et l’arrivée prochaine d’une livrée plus performante.

Charles René La Presse

Le multisegment électrique, qui sera le premier modèle électrique de la marque de luxe de General Motors, avance finalement une autonomie estimée de 502 km, soit 22 km de plus que préalablement annoncé. Cela lui permettra d’être encore plus concurrentiel en opposition au Tesla Model Y qui avance 512 km au compteur sur une pleine charge.

Cela dit, le Cadillac n’a que deux roues motrices pour se mouvoir avec sa déclinaison d’entrée et 340 ch pour le mettre en rythme. Le rival américain dispose d’un rouage intégral, en échange d’un prix nettement plus élevé de 83 990 $ comparativement à 68 898 $ pour le Cadillac.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Le Cadillac Lyriq 2023 assurera une concurrence soutenue à Tesla.

Le Lyriq aura aussi droit à une version à bimoteur pour jouer à armes égales. Pour l’heure, on sait uniquement qu’elle aura 500 ch comme argument et pourra tracter une remorque atteignant 1587 kg afin de concurrencer les multisegments à moteurs thermiques.

Les deux versions s’appuient sur une batterie de 100 kWh comme réserve d’énergie pouvant être compatible avec une puissance de recharge maximale de 190 kW. Cadillac estime qu’à ce rythme, le Lyriq peut emmagasiner 122 km d’autonomie en 10 minutes, mais encore faut-il trouver une borne capable de produire une telle puissance.

Bref, un nouveau venu qui pourrait bien venir brouiller les cartes et assurer une concurrence soutenue à Tesla tout en modernisant l’image d’un constructeur qui a longtemps été associé à une certaine forme de démesure nourrie au pétrole.