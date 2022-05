Toyota retouche sa Supra et embarque la boîte manuelle pour 2023

Qui aurait cru que Toyota allait devenir par la force des choses l’un des derniers bastions de la conduite sportive dans sa forme la plus pure ? C’est pourtant ce qui est actuellement en train de se passer avec les sorties successives des GR 86 et GR Corolla sous l’influence donnée par le grand patron Akio Toyoda, grand amateur de sportives et de course automobile. Ajoutez maintenant à cette liste la toute dernière itération de la Supra qui fait revenir la boîte manuelle en plus de faire l’objet de diverses retouches.