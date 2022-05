Sans doute galvanisé par le succès du GMC Hummer dont le modèle est presque une marque en soi, le groupe Volkswagen a annoncé la semaine dernière son intention de lancer une marque consacrée aux VUS électriques aux États-Unis. Pour ce faire, le géant allemand fera renaître un modèle bien connu en Amérique du Nord sous la forme d’une marque : le Scout.

Charles René La Presse

Le VUS, qui était proposé également en version camionnette, a été produit de 1960 à 1980 par International Harvester, un constructeur de machinerie agricole. Le modèle misait donc sur sa robustesse et ses prouesses hors route pour concurrencer les grands constructeurs américains présents dans le segment. Volkswagen a mis la main sur ce nom par l’entremise de sa filiale de véhicules commerciaux Traton, qui a acquis les droits en se portant acquéreur de Navistar en 2021.

Dans un court communiqué, Volkswagen précise que la marque Scout sera une entité indépendante et sera établie entièrement aux États-Unis. Tout comme le modèle d’inspiration, la gamme sera composée d’un VUS et d’une camionnette qui auront droit à une nouvelle plateforme. On prévoit que des prototypes seront dévoilés l’année prochaine pour assurer une mise en marché en 2026. Ces modèles entreront en concurrence avec les versions électrifiées du Jeep Wrangler et du Ford Bronco.

Par ce projet, Volkswagen compte s’établir en Amérique du Nord avec une marque plutôt connue dans l’univers du hors-route dans une catégorie qu’elle n’a jamais percée et qui dégage de grandes marges de profit. Selon le Wall Street Journal, le groupe investira initialement 1 milliard US dans l’aventure et cherche des partenaires pour assurer son élan. Le journal américain précise que Scout aura une cible de ventes annuelles de 250 000 véhicules.

Est-ce que Scout sera offerte de ce côté-ci de la frontière ? Nous avons posé la question à un représentant du groupe Volkswagen, qui s’est limité à dire que la marque sera initialement lancée aux États-Unis, sans exclure cette possibilité. Il serait donc fort logique de voir ces modèles électriques fouler le sol canadien en raison de l’interrelation entre les deux marchés. À suivre.