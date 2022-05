(Los Angeles) Longtemps à rebours de la tendance générale, Toyota crée finalement son premier véhicule électrique de grande série, le bZ4X.

Au pied du mur

Bousculé par une transition électrique plus prompte que prévu, Toyota ne pouvait plus faire autrement. Ou bien le constructeur japonais s’accroche à la locomotive, ou bien il regarde le train passer. La sortie du bZ4X confirme la décision prise.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Le bZ4X occupe sensiblement le même espace qu’un RAV4 dans la rue.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA La position de conduite donne le sentiment de se retrouver assis au-dessus du cockpit avec une colonne de direction implantée au « sous-sol » du tableau de bord.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA L’empattement par rapport à un RAV4 progresse de 160 mm.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Le dégagement ne manque pas pour les occupants de la banquette arrière.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Le coffre apparaît plutôt étriqué face à ceux des autres véhicules électriques de la catégorie.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Le bZ4X de Toyota peut recevoir un seul moteur, placé à l’avant, ou deux (un sur chaque essieu, pour en faire une intégrale) et son autonomie maximale varie, selon les déclinaisons, de 367 à 406 km.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Les occupants de la banquette arrière profitent eux aussi d’une ventilation.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota souligne que plus les recharges sont rapides, plus elles entraînent, dans la durée, une détérioration de la batterie. 1 /8















« Soyez prévenus, ce Toyota ne convient pas à tout le monde. » Comment interpréter cette mise en garde lancée par Stephen Beatty, vice-président et secrétaire général de Toyota Canada, au moment de la présentation médiatique du bZ4X ?

Et pourquoi donc ?

Certains décrypteront que le constructeur japonais entretient toujours une certaine méfiance concernant la vitesse à laquelle le secteur automobile bascule dans les véhicules à batteries. Le numéro 1 mondial qui déjà électrifie partiellement (technologie hybride) sa gamme, tout en poursuivant le développement de la pile à combustible à l’hydrogène, envisageait-il seulement que les véhicules à batteries seraient comme un passage obligé ?

Grand comme un RAV4

Conçu sur une architecture modulaire baptisée e-TNGA, le bZ4X occupe sensiblement le même espace qu’un RAV4 dans la rue. Il est plus long (+ 90 mm) et plus large (+ 5 mm), mais son toit prend moins d’altitude (- 60 mm). Tout comme sa garde au sol (- 5 mm). Ces chiffres à la volée masquent toutefois l’essentiel : l’empattement. Celui-ci, par rapport à un RAV4 toujours, progresse de 160 mm. Les occupants de la banquette arrière en sont les principaux bénéficiaires. Le dégagement ne manque pas. Un commentaire qui ne s’applique hélas pas au coffre, qui apparaît plutôt étriqué face à ceux des autres véhicules électriques de la catégorie. À cette remarque, il convient ici d’ajouter que le bZ4X refuse de tracter la moindre charge.

Installé aux commandes, on ne ressent pas le frisson de l’innovation technologique. L’aménagement intérieur n’a rien de celui d’un vaisseau spatial.

Rien d’affriolant non plus. À l’exception, sans doute, de la position de conduite qui donne le sentiment de se retrouver assis au-dessus du cockpit avec une colonne de direction implantée au « sous-sol » du tableau de bord. Ce dernier, partiellement tapissé de tissu et ne comportant pas de coffre à gants, imbrique un bloc d’instrumentation difficile à consulter et qui ne fournit que le strict nécessaire. Pour plus de détails et de fonctionnalités, il faut farfouiller dans l’écran central (infodivertissement). Bonne chance.

Pourquoi faire simple ?

Le bZ4X de Toyota peut recevoir un seul moteur, placé à l’avant, ou deux (un sur chaque essieu, pour en faire une intégrale) et son autonomie maximale varie, selon les déclinaisons, de 367 à 406 km. Il ne fracasse donc aucun record au chapitre de l’autonomie. Du moins, pas à l’occasion de son lancement commercial prévu le mois prochain, mais nul doute que Toyota exécutera – comme ses concurrents – des mises à jour logicielles pour améliorer son efficacité.

Avant d’aller plus loin, il est pertinent de relever ici la diversité des unités électriques (voir l’onglet « Fiche technique ») et des accumulateurs que Toyota se procure chez des fournisseurs distincts. Le plus puissant (de peu) se retrouve sur les livrées à quatre roues motrices, mais a la particularité d’offrir une capacité optimale de recharge inférieure (100 kW) à celle alimentant les versions tractées (150 kW). Cela dit, l’une des raisons invoquées par le constructeur pour expliquer cette disparité touche la longévité. L’argumentaire laisse perplexe. Toyota souligne que plus les recharges sont rapides, plus elles entraînent, dans la durée, une détérioration de la batterie. Cela est vrai, mais si tel est le cas, pourquoi ne pas avoir limité la puissance de recharge des deux accumulateurs proposés ?

En revanche, conduire un véhicule électrique demeure un exercice qui échappe à la banalité. On apprécie le silence de fonctionnement et la stabilité rassurante de ce Toyota, en dépit du poids de quelque deux tonnes.

Tout incite à rouler en souplesse en mettant à profit l’extrême élasticité de son unité de puissance.

En pratique, on sollicite à peine les freins – l’inertie du moteur est suffisante –, à condition d’anticiper les aléas du trafic. Le bZ4X n’autorise pas qu’on le conduise en utilisant une pédale. Les concepteurs de Toyota estiment que l’automobiliste a la responsabilité de demeurer, en toutes circonstances, alerte et en contrôle de son véhicule. Ne comptez surtout pas sur moi pour les contredire sur ce point.

Et puis, de temps en temps, il n’est pas interdit de se faire un petit plaisir. En accélérant franchement lorsque le feu passe au vert, on laisse tout le monde sur place... Avec son couple instantané, vif et constant, le moteur électrique fait bondir le bZ4X, mais pas pour très longtemps. En vérité, ce Toyota ne fait pas autant d’étincelles que bon nombre de ses concurrents. En contrepartie, on s’étonne de la qualité du châssis. Rigide, bien suspendu, celui-ci s’arrime à une direction à l’assistance finement dosée qui non seulement contribue au plaisir de conduire, mais donne aussi confiance à son volant.

Toyota bZ4X Fourchette de prix De 44 990 $ à 62 750 $ Admissible aux remises gouvernementales Oui (provincial et fédéral) Visible dans les concessions Maintenant, mais il faut passer une commande On aime Conduite agréable et sans surprise

Freinage linéaire

Dégagement aux places arrière On aime moins Impossibilité de tracter quoi que ce soit

Vitesse (et temps) de recharge de la version intégrale

Position de conduite déconcertante Notre verdict Une Toyota d’abord. Une électrique ensuite.

Fiche technique

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota bZ4X

Moteur(s)

Traction : 1 moteur électrique, puissance combinée : 201 ch, couple maximal : 214 lb-pi

Rouage intégral : 2 moteurs électriques, puissance combinée : 214 ch, couple maximal : 248 lb-pi

Performances

Poids : 1935 kg (traction), 1965 kg (rouage intégral)

Accélération 0-100 km/h : 7,5 s (rouage intégral), 8,6 s (traction)

Capacité de remorquage : aucune

Boîte de vitesses

De série : automatique

Optionnelle : aucune

Modes d’entraînement : traction ou rouage intégral

Pneus

235/60R18 (XLE)

235/50R20 (Limited)

Capacité de la batterie/autonomie présumée

Batterie lithium-ion

Traction : 71,4 kWh (utile : aucune donnée)/406 km d’autonomie

Rouage intégral : 72,8 kWh (utile : aucune donnée)/367 km d’autonomie

Consommation/recharge

19,2 kWh/100 km (rouage intégral)

Puissance maximale de recharge

Traction : 150 kW

Rouage intégral : 100 kW

Dimensions

Empattement : 2850 mm

Longueur : 4689 mm

Hauteur : 1651 mm (antenne comprise)

Largeur : 1859 mm (rétroviseurs extérieurs exclus)

Chic électrique

PHOTO SÉBASTIEN MAUROY, FOURNIE PAR LEXUS Lexus RZ 450e

Un bZ4X cousu de fil d’or ? À certains égards sans doute, mais le RZ 450e de Lexus promet davantage que d’être seulement qu’une doublure. Pour ce faire, le Lexus ne sera offert qu’avec le rouage intégral. Et celui-ci comportera notamment un vecteur de couple appelé Direct4 qui permettra de faire naviguer la puissance entre les essieux. En outre, la marque de luxe de Toyota jumelle deux unités dissemblables. Alors que le bZ4X compte deux moteurs de 80 kW chacun, Lexus conserve celui-ci pour le train arrière, mais adopte celui de 150 kW (identique à celui du bZ4X traction) à l’avant.

N’ajustez pas votre appareil

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Solterra

Un clone d’un clone, le Subaru Solterra est, lui aussi, un Toyota bZ4X vivant sous un nom d’emprunt. Pourquoi ? Car cette collaboration permet à Subaru de gagner du temps et de ne pas devoir partir d’une page blanche ; en même temps, elle autorise Toyota à améliorer son compte d’exploitation. Tout comme le Lexus RZ 450e, le Subaru cherche à se démarquer du modèle fondateur et, sans surprise, adopte de facto le mode d’entraînement à quatre roues motrices. Deux moteurs, donc, qui s’alimentent de la plus petite batterie (71,4 kWh) offerte pour accélérer la recharge.