L’Ioniq 5 de Hyundai, l’Ariya de Nissan et l’ID.4 de Volkswagen peuvent être comparés au Toyota bZ4X. Voici les particularités...

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Ioniq 5

Prix : à partir de 44 525 $

Dès sa sortie, l’Ioniq 5 a frappé très fort. Sa remarquable autonomie, sa vitesse de recharge, son confort, sa capacité de remorquage, son habitacle dégagé et plein d’astuces en font l’une des têtes d’affiche du segment. Mais l’Ioniq 5 n’a pas que des qualités. Face au bZ4X, la lunette arrière de l’Ioniq 5 souffre de l’absence notoire d’un essuie-glace qui réduit à néant la visibilité par mauvais temps. Sa conduite apparaît aussi plus désossée que celle du Toyota. De plus, en raison de son architecture à roues arrière motrices, l’Ioniq 5 incite le consommateur à privilégier le rouage intégral, plus cher.

Nissan Ariya

Prix : non communiqué

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN L’Ariya de Nissan

Que de rendez-vous manqués par l’Ariya ! On l’attendait l’automne dernier, ensuite ce printemps, maintenant, sa sortie semble programmée au moment où les feuilles se détacheront des arbres. La question demeure : l’attente en vaut-elle la peine ? Sur papier, l’Ariya promet une autonomie supérieure à celle du bZ4X, pour peu que l’acheteur retienne les services de la batterie de 87 kWh. Les déclinaisons d’entrée de gamme auront, pour leur part, droit à une batterie de 63 kWh qui, selon les premières estimations communiquées par le constructeur, affichent une autonomie inférieure. Le prix aussi ?

Volkswagen ID.4

Prix : à partir de 44 995 $

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN L’ID.4 de Volkswagen

Son habitacle n’est peut-être pas aussi valorisant que celui du bZ4X ni aussi silencieux. En outre, son architecture à roues arrière motrices risque de poser un problème aux automobilistes qui souhaitent rouler, peu importe les conditions routières. Pour ceux-là, Volkswagen propose un rouage intégral, mais il y a un prix à payer. En contrepartie, l’ID.4 possède des atouts non négligeables : il offre de meilleures performances, se recharge plus rapidement et réserve plus d’espace à ses occupants et à leurs bagages. En prime, il bénéficie d’une garantie de base plus généreuse et est en mesure de tracter une charge.