Qui aurait cru que Toyota allait devenir par la force des choses l’un des derniers bastions de la conduite sportive dans sa forme la plus pure? C’est pourtant ce qui est actuellement en train de se passer avec les sorties successives des GR 86 et GR Corolla sous l’influence donnée par le grand patron Akio Toyoda, grand amateur de sportives et de course automobile. Ajoutez maintenant à cette liste la toute dernière itération de la Supra qui fait revenir la boîte manuelle en plus de faire l’objet de diverses retouches.

Charles René La Presse

Le coupé sportif codéveloppé avec BMW aura ainsi droit à cet organe mécanique en voie de disparition pour l’année-modèle 2023, la rendant nettement plus intrigante et pertinente aux yeux d’une clientèle de puristes. Les ingénieurs ne se sont cependant pas contentés de boulonner cette boîte à six rapports sans apporter des modifications nécessaires au coupé.

Du boîtier de transmission, en passant par l’arbre envoyant le couple vers l’arrière à un différentiel dont la démultiplication a été augmentée et la cartographie-moteur, l’attention à la symbiose entre le moteur et cette transmission est palpable. Le mécanisme du levier de vitesses a également été étudié et sa course raccourcie pour valoriser son toucher et sa précision. Cette boîte ne peut d’ailleurs que guide le six-cylindres en ligne de 3 L turbocompressé d’origine BMW qui développe 382 ch.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota s'est penché autant sur le mécanisme du levier de vitesse que son positionnement dans l'habitacle pour rendre l'expérience de conduite valorisante.

Pour s’adapter à cette boîte conjuguée à un moteur très coupleux, le système d’antipatinage a été optimisé pour diminuer le patinage des pneus lors d’un départ arrêté. Le système de contrôle de stabilité a aussi été passé en revue pour rendre le comportement de cette Supra plus prévisible à la limite et ainsi limiter sa tendance à décrocher en survirage. L’amortissement a également été révisé pour trouver un meilleur équilibre entre le confort et l’aspect dynamique du biplace en parallèle de la direction.

La grille de tarifs de cette Supra 2023 sera présentée cet été. On devrait logiquement s’attendre à devoir payer un supplément pour mettre la main sur les livrées à boîte manuelle. Gageons toutefois que leur valeur se maintiendra et pourrait même croître en raison du fait que cette configuration se fait de plus en plus rare dans l’univers automobile.