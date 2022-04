Stellantis emploiera de nouveaux six-cylindres pour remplacer ses V8

Stellantis a récemment levé le voile sur les mécaniques qui remplaceront progressivement ses V8 gloutons dans divers modèles Chrysler, Dodge, Jeep et RAM. Ce virage vers une plus grande frugalité de ses gammes est rendu nécessaire par les restrictions réglementaires en matière de consommation de carburant qui se feront de plus en plus sévères.