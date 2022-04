La calandre en nid d’abeille du Honda HR-V 2023 se détache de phares plus effilés et bas et son capot semble aussi plus long en regard à l’habitacle.

Fidèle à ses habitudes de prédévoilement, Honda a levé le voile la semaine dernière sur la toute dernière mouture de son multisegment sous-compact HR-V... sans trop en dévoiler. Occupant une catégorie qui a ni plus ni moins remplacé la voiture sous-compacte traditionnelle, le modèle souffrait depuis un certain temps du poids des années.

Charles René La Presse

Ceux qui souhaitaient une modernisation d’un concept dont le côté pratique a fait ses preuves grâce, entre autres, à l’aspect configurable de sa banquette arrière verront sans doute son arrivée d’un bon œil. Le HR-V se présente d’abord sous des traits toujours consensuels, mais qui sont peut-être un peu plus affirmés. Sa calandre en nid d’abeille se détache de phares plus effilés et bas et son capot semble aussi plus long en regard à l’habitacle.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Le Honda HR-V bénéficiera pour la première fois d’une suspension arrière multibras.

L’information la plus importante qui ressort du bref communiqué de Honda réside dans la transition vers la plateforme de la dernière génération de la Civic. Cela permettra au HR-V de bénéficier pour la première fois d’une suspension arrière multibras et d’ainsi améliorer son raffinement. On promet également une augmentation de son empreinte, ce qui le placera encore plus près du CR-V et qui pourrait justifier une augmentation de la facture.

Du côté de la motorisation, rien n’a été présenté, mais le constructeur assure qu’il sera plus puissant, sans avancer qu’il aura droit à plusieurs moteurs. Dans ce cas, le moulin à quatre cylindres turbocompressé de 1,5 L employé dans la Civic (180 ch) serait un candidat de choix.

Il faudra toutefois attendre à l’été pour en savoir plus.