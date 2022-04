Stellantis a récemment levé le voile sur les mécaniques qui remplaceront progressivement ses V8 gloutons dans divers modèles Chrysler, Dodge, Jeep et RAM. Ce virage vers une plus grande frugalité de ses gammes est rendu nécessaire par les restrictions réglementaires en matière de consommation de carburant qui se feront de plus en plus sévères.

Charles René La Presse

Pour ce faire, les ingénieurs du géant euroaméricain ont appliqué une très vieille formule, mais qui demeure éprouvée : le six-cylindres en ligne. Bien équilibrée, ce qui diminue de beaucoup les vibrations parasitaires, cette architecture de moteur thermique a aussi prouvé son efficience et sa polyvalence au fil des ans. La nouvelle famille de moteurs sera nommée Hurricane et misera sur une cylindrée de 3 L, à l’instar de presque tous les autres constructeurs qui emploient cette architecture.

Stellantis utilisera deux petits turbocompresseurs à faible inertie pour doper leur puissance et améliorer leur souplesse, ainsi que l’injection directe à très haute pression pour optimiser le mélange air/essence et diminuer les émissions.

Les chiffres obtenus sont très probants. Dans sa version « standard », ce nouveau moteur générera plus 400 ch et un couple de 450 lb-pi. La variante « high output » pousse le tout à 500 ch et 475 lb-pi. Cela dépasse respectivement les V8 Hemi atmosphériques de 5,7 L et 6,4 L en plus d’offrir 90 % du couple de 2350 tr/min jusqu’au régime maximal.

Stellantis estime que ces moteurs consommeront 15 % moins de carburant que les V8. C’est modeste, mais on souligne que ces moteurs peuvent être arrimés à des technologies hybride et hybride enfichable.