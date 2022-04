Mazda

Le projet d’une Mazda6 à propulsion s’évapore

En dépit de la faiblesse de ses ventes en partie explicable par les habitudes de consommation qui valorisent les VUS et les multisegments, la Mazda6 était une excellente voiture. Sa production, qui s’est close en juillet dernier, a indéniablement laissé un trou dans la gamme d’un constructeur japonais traditionnellement associé à la voiture bien plus qu’au VUS. Certains s’accrochaient à l’espoir d’un retour sous une forme plus cossue au moyen d’une nouvelle plateforme. Hélas, ce ne sera pas le cas, pour le moment.