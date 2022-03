BMW Série 8, Lexus LC Cabriolet et Porsche 911, des noms qui font rêver... Mercedes SL aussi.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

BMW Série 8

Prix : à partir de 128 900 $

Dès le premier regard, la Série 8 en impose. Sa ligne, un peu surfaite par endroits, affiche déjà des rides. Même à l’intérieur. Sur ces deux aspects, la Mercedes fait mieux. Sur la route, le bouillant V8 suralimenté de 4,4 L trouve sa place derrière sous le long capot. Il parvient, dans sa configuration M (617 ch) seulement, à abaisser le temps d’accélération (0-100 km/h) de deux dixièmes de seconde face à la SL au prix d’une consommation plus élevée encore. La Série 8 brouille les cartes entre confort et sport. Plus grand tourisme, alors ? Assurément. Le poids de son train avant limite son agilité.

Lexus LC Cabriolet

Prix : à partir de 124 300 $

Plus encore que la SL, la LC ne passe pas inaperçue. Que ce soit grâce à son immense calandre ou à ses parois magnifiquement ciselées, cette Lexus tord bien des cous sur son passage. À son volant, on a vite compris qu’en dépit des apparences, Lexus n’a pas cherché à privilégier à tout prix l’aspect sportif. Les performances sont grisantes, mais la structure et les équipements sont tournés en priorité vers le confort et la sécurité. Elle se serait admirablement bien défendue face aux SL de cinquième et sixième générations. Pas face à la septième, qui s’avère plus homogène, plus stimulante à conduire et moins saisonnière. La LC ne compte que sur ses roues arrière pour la mouvoir.

Porsche 911

Prix : à partir de 129 600 $

Depuis sa création en 1963, la 911 s’efforce d’évoluer sans en avoir l’air. Vrai, le caractère orageux, parfois indomptable, des premières 911 s’est progressivement effacé au profit d’une tenue de route presque exemplaire. Peu importe la déclinaison retenue, la 911 se projette toujours dans l’horizon avec autant d’âpreté. Le temps de réponse est pratiquement nul et la souplesse du moteur à bas régime, surtout, est impressionnante. Plus joueuse que la SL, la 911 demeure à ce jour LA référence, même si son habitacle n’est pas aussi « technopop » que celui proposé par Mercedes.