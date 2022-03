La marque japonaise Mazda a dévoilé la semaine dernière le tout premier modèle issu de sa stratégie d’expansion vers les segments de luxe.

Charles René La Presse

Le VUS compact CX-60 est le premier modèle du constructeur fabriqué sur sa toute nouvelle plateforme à propulsion, une matière de base nécessaire pour assurer une concurrence à armes égales aux marques de luxe allemandes. Il ne sera pas offert en Amérique du Nord, mais donne des avant-goûts technique et esthétique pertinents pour dresser un portrait sommaire du CX-70, le modèle nord-américain qui devrait avoir une apparence un peu plus costaude.

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA Le Mazda CX-60 est le premier modèle du constructeur fabriqué sur sa toute nouvelle plateforme à propulsion.

Adoptant un design en ligne directe avec le langage Kodo que le constructeur parfait depuis des années, il affiche des ressemblances avec le CX-5. Son capot nettement plus proéminent et ses formes plus galbées trahissent cependant son plus haut statut.

Sous le capot, ce CX-60 est introduit avec un groupe propulseur enfichable qui a aussi été promis à la gamme nord-américaine de Mazda, en plus d’un six-cylindres en ligne turbo. Composé de l’assemblage d’un quatre-cylindres de 2,5 L et d’un moteur électrique de 100 kW, il affiche une puissance totale de 323 ch. Cela en fait le modèle Mazda le plus puissant jamais produit, tout en assurant une autonomie électrique de 62 km, selon le protocole de mesure européen.

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA L’habitacle du Mazda CX-60

Le tout est guidé par une transmission automatique à huit rapports, ce qui permettra de valoriser le raffinement qui fait quelquefois défaut dans cette configuration lorsqu’une boîte CVT est employée. Elle assure un 0-100 km/h dans un temps fort acceptable de 5,8 s.

Il est évidemment encore trop tôt pour savoir si Mazda utilisera cette configuration précise sur nos terres, mais tout indique que ce sera le cas. Les coûts de développement élevé et le désir d’uniformisation entre les marchés priment, règle générale.