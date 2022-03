Le Mazda CX-50 confirme le repositionnement de la marque vers le luxe

On sait depuis un certain temps déjà que Mazda assure lentement la transition de sa gamme vers des segments plus luxueux. L’embourgeoisement de la Mazda3 en est l’exemple le plus concret, mais aussi la promesse de l’arrivée de modèles basés sur un châssis à propulsion, pour le raffinement. Le CX-50, dévoilé en novembre dernier, a présenté la semaine dernière une gamme de prix qui est en ligne directe avec cette stratégie.