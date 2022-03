Certes, le RDX d’Acura est bien établi. Mais d’autres choix s’offrent, notamment le Q5 d’Audi, le QX50 d’Infiniti et le Corsair de Lincoln.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Audi Q5

Prix : à partir de 45 250 $

Avec le RDX, le Q5 d’Audi figure parmi les chouchous de la catégorie. Avec raison. Tout comme Acura, Audi ne cesse de faire évoluer le Q5 pour le maintenir au sommet de sa forme. Dans sa configuration actuelle, le Q5 possède une longueur d’avance sur le RDX dans tous les registres – à l’exception du prix – si votre choix se porte sur les déclinaisons plus vertes ou plus sportives. En effet, contrairement à l’Acura, l’Audi propose une motorisation hybride, mais aussi une autre, nommée SQ5, avec moteur V6.

Infiniti QX50

Prix : à partir de 47 995 $

PHOTO FOURNIE PAR INFINITI Infiniti QX50

Le QX50 séduit par sa ligne réussie et ses avancées technologiques. La pièce de résistance se trouve sous le capot et prend la forme d’un moteur quatre cylindres à compression variable. Un tour de force en matière technologique. Malheureusement, ce moteur ne remplit pas toutes ses promesses en matière d’agrément et de consommation. En matière de comportement, QX50 et RDX ont une approche assez similaire. Mais puisqu’il faut trancher, le RDX a l’avantage en raison du rendement effacé de sa boîte de vitesses (le QX50 fait appel à une CVT), de la qualité de son insonorisation et de son roulement.

Lincoln Corsair

Prix : à partir de 45 600 $

PHOTO FOURNIE PAR LINCOLN Lincoln Corsair

Le Corsair est sans doute le plus doué des utilitaires de luxe de conception américaine à se frotter au RDX d’Acura. Ce modèle, contrairement à son prédécesseur, le MKC, a su habilement se détacher (esthétiquement et techniquement) de l’image d’un Escape ennobli. Plus confortable et mieux insonorisé encore que le RDX, le Corsair bénéficie d’une mécanique plus vive (2,3 L), mais plus assoiffée d’hydrocarbures. Une version hybride rechargeable figure également au catalogue.