L’irrésistible vague électrique déferle même chez Jeep, alors que le constructeur se prépare à s’adapter aux nouvelles normes d’électrification. Depuis plusieurs années des rumeurs pointaient vers le Wrangler pour être le candidat retenu afin d’assurer cette incursion. Après tout, c’est l’ambassadeur de la marque 4x4 et il est déjà proposé avec un groupe hybride enfichable. Or, Jeep va plutôt valoriser une approche plus généraliste.

Charles René La Presse

Le constructeur américain se lancera dans le tout-électrique avec ce qui semble être un VUS sous-compact de grandeur comparable au modèle Compass. La première illustration de la création a été publiée la semaine dernière lors d’une conférence de presse du groupe Stellantis. Aucun détail technique n’a été exposé pour le moment, mais il devrait logiquement prendre pour base le nouveau châssis électrique STLA de Stellantis en version compacte. Ce modèle devancera ainsi la version électrique du Wrangler d’au moins une année, si l’on fie aux annonces précédentes du groupe européano-américain.

D’autres esquisses du Ram électrique

Stellantis a souligné vouloir devenir carboneutre d’ici 2038 et le constructeur compte vendre 5 millions de véhicules électriques d’ici 2030. Il faut donc cibler des catégories clés qui dégagent des volumes importants de ventes. Parmi celles-ci, il y a les inévitables camionnettes. Or, Ram s’affaire toujours au développement de sa riposte à Ford et Rivian, une camionnette dont le lancement est toujours programmé pour 2024.

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS Esquisse du Ram 1500 électrique qui sera commercialisé en 2024

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS Le Ram 1500 électrique vu de l’arrière 1 /2



Pour nous aider à patienter, de nouvelles esquisses de cette version électrique du Ram 1500 ont été présentées. Difficile encore une fois de brosser un portrait visuel complet du modèle, mais on dénote une attention particulière apportée au coefficient de traînée avec des lignes douces. L’idée demeure d’offrir le moins de résistance à l’air possible et ainsi d’augmenter l’autonomie. On observe aussi un design différent des phares avant et feu arrière pour le démarquer des livrées à essence.