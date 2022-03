Après le Bronco, c’est maintenant au tour de la camionnette intermédiaire Ranger d’entrer dans le club sélect des baroudeurs purs en recevant le traitement Raptor des ingénieurs de Ford. Cette nouvelle proposition sera présente sur le marché canadien dès l’an prochain, nous a confirmé Ford Canada.

Charles René La Presse

Popularisé par le F-150, qui a employé l’appellation dès 2010 pour désigner une version conçue pour les séances éreintantes de conduite dans le désert, le terme Raptor tente de tirer profit de la popularité grandissante de ces véhicules aux capacités démesurées. Cela dit, dans le cas du Ranger, le format sera sans doute nettement mieux adapté aux chantiers plus étroits que les amateurs empruntent généralement.

Présentée en première mondiale la semaine dernière sous ses formules européenne et australienne, cette livrée bénéficiera d’un ajout substantiel de puissance grâce à l’apport d’un V6 biturbo de 3 L. Si l’on se fie à la fiche technique australienne, il pourrait produire 396 ch, un chiffre non loin des 400 ch du Bronco Raptor. Il sera dompté par une transmission à 10 rapports.

Évidemment, il repose sur une plateforme en échelle rigidifiée qui sera pourvue d’amortisseurs FOX ajustables à plus grand débattement pour assurer une meilleure tenue en franchissement d’obstacle. Des plaques de protection sont aussi ajoutées sous le châssis pour protéger les organes mécaniques lors de l’exercice.

Nous en saurons plus au sujet de l’itération nord-américaine au début de 2023, nous a déclaré Ford Canada.

Le Mazda CX-50 confirme le repositionnement de la marque vers le luxe

On sait depuis un certain temps déjà que Mazda assure lentement la transition de sa gamme vers des segments plus luxueux. L’embourgeoisement de la Mazda3 en est l’exemple le plus concret, mais aussi la promesse de l’arrivée de modèles basés sur un châssis à propulsion, pour le raffinement. Le CX-50, dévoilé en novembre dernier, a présenté la semaine dernière une gamme de prix qui est en ligne directe avec cette stratégie.

Le VUS compact, dont la production s’est amorcée en janvier dans une nouvelle usine américaine de Huntsville partagée avec Toyota, aura un prix de départ de 37 900 $. C’est plus de 7000 $ de plus qu’un CX-5. Si vous voulez bénéficier du moteur turbocompressé, un quatre-cylindres turbo de 2,5 L qui fait grimper la puissance de 187 ch à 227 ch, la facture monte de manière substantielle à 45 350 $. Cela le place en concurrence directe avec des modèles d’entrée de gamme des marques de luxe.

Pour justifier ces prix, Mazda tente d’entrer dans la vague de ces VUS dont la présentation suggère de plus grandes aptitudes hors route. Hormis l’usage d’un rouage intégral de série et des modes de conduite axés sur une conduite sur des sentiers un peu moins balisés, ce nouveau venu sera essentiellement plus à l’aise sur le bitume. Son positionnement mettra l’accent surtout sur le raffinement avec un peu plus d’aisance sur une route non asphaltée que les autres VUS de la marque japonaise.

Le CX-50 sera commercialisé au Canada dès mai prochain.