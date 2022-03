Le Volkswagen ID.4 devient un peu plus compétitif pour 2022

Volkswagen a annoncé la semaine dernière une série d’améliorations apportées à son ID.4, alors que la concurrence se fait de plus en plus rude avec l’arrivée tangible de prétendants chez les VUS compacts électriques. La cuvée 2022 voit son autonomie augmenter, ainsi que sa capacité de recharge.

Charles René La Presse

Ainsi, la livrée à propulsion du modèle pourra parcourir environ 32 km de plus que celle de l’année-modèle 2022 pour un total théorique de 451 km, selon le protocole de mesure américain (EPA). La version à deux moteurs dotée du rouage intégral devrait pouvoir quant à elle parcourir autour de 431 km, toujours selon ce cycle de mesure plutôt près de la méthodologie canadienne.

La puissance des deux groupes propulseurs reste inchangée : elle se chiffre à 201 ch pour la variante de série, alors que la déclinaison à deux moteurs bénéficie de 295 ch pour assurer sa vivacité.

En parallèle, l’ID.4 pourra aussi se recharger un peu plus rapidement. Sa capacité maximale passera de 125 kW à 135 kW lorsqu’il s’alimentera à une borne de recharge rapide.

Une version moins onéreuse prévue

Le constructeur opère actuellement la transition de la production du modèle nord-américain de l’usine allemande de Zwickau vers celle de Chattanooga, au Tennessee. Les premiers exemplaires de production devaient être assemblés dans quelques mois.

Le PDG de Volkswagen of America, Scott Keogh, avait préalablement déclaré à des médias américains son intention d’offrir une version à 35 000 $ US du modèle assemblé aux États-Unis. Cette livrée devrait logiquement aussi être offerte sur le marché et serait dotée d’une batterie de moins grande capacité. Notons qu’un seul choix de batterie de 82 kWh est proposé pour le moment, qu’importe la livrée choisie.