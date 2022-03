Dans un segment de marché déserté par nombre de concurrents, l’ES persiste et signe toujours de beaux résultats. Et le retrait de l’Avalon, berline à laquelle cette Lexus a longtemps été comparée, lui permet de sortir de l’ombre.



Cette fois-ci, personne ne reprochera à Lexus d’avoir oublié ses racines. Loin de l’accablante HS250h, de la désolante CT200h ou de l’éphémère coupé SC, l’ES demeure, avec la LS, le seul modèle dont les origines remontent à la création — il y a déjà plus de 30 ans — de cette succursale de luxe.

Longtemps « conservatrice », Lexus gagne en assurance. Il y a encore quelques années, il était impossible de tenir une Lexus en horreur, mais tout aussi improbable d’en rêver la nuit… Désormais, à l’aide notamment de sa calandre hypertrophiée, la marque attire l’attention, quitte à susciter une réaction de rejet. Rien n’est pire que l’eau tiède de l’indifférence.

Véritable identité

Cette fois, la signature de luxe de Toyota s’est forgé une véritable identité visuelle. Dommage que, en dépit d’un niveau de finition remarquable et d’un équipement hors pair, l’habitacle manque encore de personnalité et d’un sens de l’ergonomie à la hauteur des ambitions de cette voiture.

Agréable à l’œil, le tableau de bord est habillé d’un revêtement sombre qui évoque le galuchat et de sobres placages selon les options cochées. L’instrumentation est bien disposée et élégante. On regrettera encore et toujours l’apathie d’un pavé tactile et la complexité du système d’infodivertissement.

Grâce à ses dimensions extérieures, l’ES n’est pas avare en espace pour les jambes et les coudes. Qualité que l’on ne retrouve pas forcément chez la concurrence. On peut aussi ergoter sur les sièges, confortables, mais pas assez enveloppants, la rareté des rangements offerts à bord et le manque de modularité du coffre.

La Lexus ES en bref Fourchette de prix : de 46 200 $ à 51 900 $

Visible dans les concessions : maintenant On aime



Confort de roulement

Sobriété de la version hybride

Onctuosité du V6



On aime moins



Moteur quatre cylindres peu raffiné

Polyvalence réduite

Rouage intégral limité au modèle le moins puissant



Notre verdict



Le plaisir se trouve ailleurs qu’au volant.

En matière d’équipements de série, Lexus a également consenti un gros effort, mais il y a tout de même des options. Et celles-ci, hélas, sont regroupées et vendues à des prix d’or, comme l’« ultra luxury package » à 10 650 $… Considérant le faible impact de ces accessoires sur la valeur résiduelle du véhicule, mieux vaut s’abstenir de les cocher et se limiter aux caractéristiques de série.

À moi, les boulevards !

L’ES tient correctement la route, propose un choix large de motorisations et se distingue par son confort de roulement.

En ville, son encombrement n’est pas trop gênant pour réaliser un créneau (un stationnement en parallèle, si vous préférez) sans trop s’inquiéter. L’ES se conduit du bout des doigts.

Des trois motorisations proposées, l’hybride apparaît la plus fréquentable de toutes. Le 2,5 L atmosphérique de l’ES250 manque de tonus et ne se prive pas de tempêter au moindre effort. Pourtant, c’est à ce moteur que Lexus jumelle exclusivement le rouage à quatre roues motrices, faisant de cette déclinaison la plus lourde de la gamme. D’ailleurs, le poids de la voiture pénalise le temps d’accélération qui, confirme le chronomètre, n’a rien d’exceptionnel : plus de 8 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Guère plus rapide, la déclinaison hybride a le mérite, elle, de faire preuve d’une sobriété énergétique bienvenue. Quant au V6, il ne manque pas de charmes (souple, vigoureux, discret), mais ces gains ont un prix à la pompe et, par les temps qui courent, voilà un aspect que l’on ne peut négliger. Cela dit, l’ES250 bénéficie d’un argument massue : elle est la seule à bénéficier d’un rouage à quatre roues motrices. Les autres ES (350 et 300h), elles, entraînent uniquement leurs roues avant.

Qu’à cela ne tienne, étant donné la nature et le caractère de cette berline, la motorisation hybride représente sans l’ombre d’un doute la déclinaison la plus intéressante, à défaut d’être la plus enthousiasmante. Capable de parcourir quelques kilomètres à faible allure en ne sollicitant que son unité de puissance électrique, l’ES300h met en avant une consommation inférieure à 7 L aux 100 km.

Sa consommation (voir Fiche technique) permet d’absorber une grande partie, voire la totalité, du surcoût imposé par sa double motorisation. Pour autant, l’automobiliste devra y mettre du sien ; pour réaliser de réels gains de consommation, il lui faudra garder le pied léger. Facile, l’ES incite à une conduite apaisée.

Une lettre qui change tout

À ne pas confondre : l’ES et l’IS (notre photo). Cette dernière vise une autre clientèle. Plus étriquée, plus accessible financièrement et surtout plus sportive, l’IS repose sur une architecture à roues arrière motrices. Elle soulève son capot à des motorisations à quatre, six et huit cylindres.

Les origines

À ses débuts en 1989, Lexus comptait deux véhicules à son catalogue. La LS, une berline de grand luxe, et une autre plus compacte, l’ES (notre photo). Cette dernière a longtemps été dénigrée, non sans raison, pour n’être qu’une version endimanchée de la Camry. Cependant, au fil des générations, l’ES s’est forgé une identité propre, même si elle partage toujours plusieurs composants avec la berline intermédiaire de Toyota.

Faites part de votre expérience

