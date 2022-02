Le Subaru Forester Wilderness affronte des concurrents de taille. Le Ford Bronco Sport, le Jeep Cherokee Trailhawk et le Toyota RAV4 Trail TRD lui font face.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Ford Bronco Sport

Prix : à partir de 32 999 $

PHOTO FOURNIE PAR FORD Ford Bronco Sport 2022

Bien qu’il dérive techniquement de l’Escape, le Bronco Sport a une personnalité bien à lui. Outre sa physionomie d’aventurier, cet utilitaire propose certaines avancées amusantes, comme un ouvre-bouteille intégré dans l’ourlet intérieur de son hayon. Par rapport au Wilderness, le Bronco Sport se révèle plus dynamique. Il est cependant plus bruyant et consomme légèrement plus d’essence. En outre, ses sièges (à l’avant) s’avèrent trop étroits et trop peu confortables face à ceux de son rival japonais.

Jeep Cherokee Trailhawk

Prix : à partir de 37 986 $ (2021)

PHOTO FOURNIE PAR FCA US LLC Jeep Cherokee Trailhawk 2021

En tout-terrain, le Forester Wilderness de Subaru ne peut répéter les mêmes prouesses que le Cherokee Trailhawk. Impossible. Toutefois, il y a un prix à payer pour cela. Le Jeep procure un agrément de conduite inférieur à celui du Subaru sur la route en raison d’une direction imprécise et d’une suspension plus permissive. Le V6 de 3,2 L du Trailhawk offre un rendement plus silencieux, une meilleure capacité de remorquage, mais consomme davantage. La présentation intérieure commence à dater aussi, mais en matière de connectivité, le Jeep se trouve toujours loin devant le Subaru.

Toyota RAV4 Trail TRD

Prix : à partir de 38 350 $ $

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota RAV4 Trail TRD

De tous les rivaux présentés ici, le RAV4 Trail est, de loin, le plus économique à la pompe. Il est aussi celui qui propose la garde au sol la moins élevée. Face au Wilderness, le RAV4 peine à tirer son épingle du jeu, peu importe le terrain sur lequel il évolue. Les plaques de protection figurent en option dans le groupe TRD (4900 $). Hors route, le Subaru se révèle plus efficace, tandis que sur les voies publiques, il est plus confortable, plus silencieux et dynamiquement plus agréable.