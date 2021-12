Guide auto

Chevrolet Suburban diesel : Le mastodonte qui contient son appétit

On le constate au déballage de chaque nouvelle génération, les VUS n’ont jamais été aussi imposants physiquement. Cette poussée inflationniste, qui évolue dans le sens opposé de notre nécessaire prise de conscience environnementale, oblige les ingénieurs à redoubler d’ardeur pour contenir leur soif, mais aussi pour assurer un certain niveau de maniabilité et de confort. Chez Chevrolet, le Suburban renouvelé l’année dernière tente le pari avec un nouveau moteur boulonné à une plateforme révisée pour étoffer son argumentaire.