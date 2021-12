General Motors (GM) a publié la semaine dernière la toute première photo exposant le visage de sa camionnette GMC Sierra électrique. Elle complétera l’offensive — silencieuse — chez les camionnettes pleine grandeur avec le Silverado électrique, qui sera présenté le 5 janvier prochain.

Charles René La Presse

À l’instar du Silverado, GM se fait pour le moment avare de mots pour caractériser ce nouveau venu basé sur la plateforme Ultium du constructeur. Sur l’aspect esthétique, on remarque une calandre scellée et une approche semblable à celle du modèle à essence avec des phares qui accentuent les lignes d’ailes avant. On sait néanmoins que ce véhicule fera son introduction en livrée Denali, ce qui suggère un positionnement plus cossu face au Silverado. Il devrait également bénéficier des quatre roues directionnelles annoncées par le Silverado et qui équiperont le GMC Hummer. L’autonomie maximale devrait par ailleurs se situer autour des 644 km.

GM a annoncé la semaine dernière que le Silverado électrique ne sera pas commercialisé l’année prochaine, prêtant flanc à Ford avec son F-150 Lightning qui a déjà mis en branle sa préproduction. Dans les faits, c’est néanmoins Rivian qui a gagné la course chez les camionnettes électriques pleine grandeur. La jeune marque américaine, qui a justement renoncé à s’associer à Ford pour le développement de modèles électriques, a amorcé l’assemblage de ses premiers R1T en septembre.

Nous pourrons voir ce Sierra en entier seulement l’année prochaine. GM n’a pas avancé de date de dévoilement pour le moment. Cela dit, son grand frère, le Hummer, attirera sans doute les projecteurs entre-temps, lui qui est le porte-étendard électrique de la marque.