La Volkswagen GTi est certes une légende. D’autres tentent de séduire une clientèle similaire, notamment la Honda Civic Si, la Hyundai Elantra N et la Subaru WRX.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Honda Civic Si

Prix : à partir de 33 000 $ (estimation)

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Honda Civic Si

Un essai complet de la nouvelle Civic Si sera publié prochainement. Il est donc hasardeux de se prononcer sur les avancées de cette nouvelle génération qui, sur papier, représente une saine évolution par rapport à la précédente. Si nous devions juger cette dernière face à la GTi, l’allemande l’emporterait en raison de la plage plus large et plus linéaire de son moteur, de son comportement plus homogène et de la polyvalence que lui procure sa carrosserie à hayon.

Hyundai Elantra N

Prix : à partir de 38 799 $ (estimation)

PHOTO DAVID DEWHURST, FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Elantra N

Elantra N ou GTi ? Le choix apparaît difficile. La N a un tempérament plus volcanique susceptible de plaire aux amateurs qui veulent éviter les compromis. Sa boîte manuelle se trouve liée à une commande plus précise, tandis que la boîte automatique à double embrayage n’a rien à envier à celle de la GTi. Qu’à cela ne tienne, cette dernière se révèle plus agréable au quotidien, plus confortable, plus fonctionnelle. Plus sage aussi sans doute, et elle propose une gamme plus diversifiée apte à plaire à un public beaucoup plus large.

Subaru WRX

Prix : 30 995 $ (estimation)

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru WRX

Tout comme la Civic Si, la nouvelle mouture de la WRX (notre photo) n’a pas encore fait l’objet d’un banc d’essai. Cela dit, la japonaise bénéficiera toujours d’une motricité supérieure à celle de la Volkswagen, gracieuseté de son rouage intégral à prise constante. Sur papier, la WRX produira plus de puissance, mais sa configuration (moteur à plat) gêne généralement les montées en régime. Subaru promet cependant une courbe de puissance plus large. À vérifier. Quant à la boîte manuelle, celle-ci ne fait apparemment l’objet d’aucune modification. Il faut donc s’attendre à une commande moins précise encore que celle de Volkswagen. Et la boîte automatique demeure une CVT…