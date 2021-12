Guide auto

Dodge fera l’impasse sur ses muscle cars actuels en 2024

Quelques mois après son mariage avec le groupe français PSA pour former Stellantis, Dodge avait annoncé en juillet son intention d’employer des moteurs électriques pour assurer l’avenir de ses muscle cars dans un contexte d’électrification nécessaire. On a maintenant un portrait un peu plus complet de l’échéancier prévu.