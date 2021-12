Hyundai Tucson, Subaru Forester et Toyota RAV4 : tous des rivaux du Nissan Rogue. En quoi se démarquent-ils ?

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Hyundai Tucson

Prix : à partir de 27 799 $

Tout comme le Rogue, le Tucson souhaite bousculer les meneurs de la catégorie. Le constructeur sud-coréen ne ménage pas ses efforts et, contrairement au Rogue, il propose une gamme déjà très diversifiée avec des motorisations hybrides (avec ou sans fil) et à essence (atmosphérique et turbocompressée). Ces dernières n’affichent cependant pas des cotes de consommation aussi basses que celles du Rogue. Ni un confort aussi relevé. Par rapport au Rogue toujours, le Tucson se montre plus généreux au chapitre des accessoires et de la durée de la garantie.

Subaru Forester

Prix : à partir de 29 495 $

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Forester Wilderness

Selon les données compilées par les constructeurs, les acheteurs de Rogue et de Forester figurent actuellement parmi les plus âgés de la catégorie. Pour rajeunir sa clientèle, Subaru multiplie les variantes et vise ouvertement les amateurs de loisirs (Wilderness, notre photo). Pour ce faire, la marque à la constellation d’étoiles mise sur l’efficacité de son rouage intégral à prise constante. Celui-ci lui confère une motricité remarquable au prix, il faut le dire, d’une consommation plus élevée que celle du Rogue. Aussi, en dépit d’une qualité de construction soignée, le Forester ne se révèle pas aussi valorisant que le Forester.

Toyota RAV4

Prix : à partir de 28 590 $

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota RAV4

Tout comme le CR-V de Honda, le RAV4 doit sa popularité en grande partie à son homogénéité, à sa fiabilité et à sa diversité. De toute la gamme des déclinaisons, les plus intéressantes demeurent les versions hybrides en raison de leur faible appétit en carburant. Face à ces dernières, le Rogue ne peut rien. En revanche, il se compare très avantageusement aux autres déclinaisons (moteurs à essence) en proposant des assises plus confortables, des avancées technologiques plus poussées, une insonorisation de meilleure qualité et une consommation sensiblement équivalente.