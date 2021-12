BMW n’a manifestement pas peur de heurter les puristes par les temps qui courent. Après des choix stylistiques qui ont créé une petite controverse dans l’industrie, la marque embrasse entièrement cette nouvelle avenue qui mise sur l’immensité de ses calandres. Voici donc le Concept XM qui annonce l’arrivée de la deuxième création de l’histoire de BMW développée pour sa division M de performance.

Charles René La Presse

Signe que l’appétit pour les VUS et multisegments demeure insatiable, cette création est haute sur pattes et intègre, vous l’aurez deviné, une ligne de toit arrière qui s’abaisse progressivement pour mimer l’inspiration d’un coupé. Les proportions sont curieuses avec ces phares fins et les immenses ouvertures découpées dans la proue. L’arrière est peut-être encore plus controversé avec ses pots d’échappement en trapèze superposés et ses longs traits de diodes faisant office de feux. Bref, on est loin de l’aspect magnifiquement épuré de la sportive à moteur central M1 dessinée par un certain Giorgetto Giugiaro, le premier modèle commercialisé uniquement dans la famille M.

PHOTO FOURNIE PAR BMW La ligne de toit arrière du BMW Concept XM s’abaisse progressivement pour mimer l’inspiration d’un coupé.

Pour concurrencer les Lamborghini Urus et Aston Martin DBX de ce monde, ce nouveau venu, dont on verra la forme définitive l’année prochaine, embarquera une mécanique hybride rechargeable. BMW promet 80 km d’autonomie de ce duo composé d’un V8, vraisemblablement biturbo, et d’un moteur électrique. La puissance atteint les 750 ch et le couple se situe à 737 lb-pi.

Un mélange des genres, disons, plutôt curieux pour souligner les 50 ans de la M1.