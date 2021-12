Le groupe Hyundai a récemment officié au dévoilement de deux modèles électrifiés tout de même importants œuvrant dans les familles des marques Kia et Genesis.

Charles René La Presse

Le Kia Niro de deuxième génération a fait sa première sortie publique la semaine dernière au Salon de l’auto de Séoul, sans toutefois trop nous informer sur la forme qu’il prendra une fois sa commercialisation amorcée. Le multisegment, actuellement offert tant en livrée hybride qu’en livrée électrique complète, aura un design fort différent inspiré de l’étude de style Habaniro présentée en 2019 pour sa deuxième génération.

PHOTO FOURNIE PAR KIA Le Kia Niro de deuxième génération

À l’instar des créations récentes de la marque coréenne, il joue énormément pour amplifier certains traits de carrosserie. On note également l’utilisation du noir à certains endroits, dont le pilier arrière, ce qui donne un coup d’œil légèrement curieux. La formule privilégiée semble toutefois semblable à celle de la cuvée actuelle, jonglant entre une compacte à hayon et un petit VUS. Le Niro sera offert en livrée hybride, hybride rechargeable et électrique sur le marché asiatique, une proposition qui pourrait bien être employée sur notre marché. Nous en saurons vraisemblablement plus au courant des prochains mois.

Le GV70 s’électrifie

La division de luxe de Hyundai, Genesis, a pour sa part récemment levé le voile sur une version tout électrique de son VUS compact GV70 dans le cadre du Salon de Canton, en Chine.

PHOTO LEE JIN-MAN, ASSOCIATED PRESS La version tout électrique de son VUS compact GV70.

Embarquant deux moteurs électriques produisant au total 483 ch, ce nouveau venu augmentera l’empreinte de la marque dans l’électrique, elle qui nous a promis le multisegment GV60 qui, lui, est basé sur une plateforme spécifiquement électrique.

Le GV70 aura donc nettement plus de puissance que les versions à moteurs thermiques actuellement offertes et pourra bénéficier de la recharge ultrarapide de 350 kW pour diminuer le temps passé à la borne.

Encore là, les détails précis pour notre marché ne sont pas disponibles, mais gageons que ceux présentés donnent un portrait assez fidèle de la version nord-américaine.