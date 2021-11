Le PDG de Fisker dévoile le VUS électrique « Fisker Ocean », en Californie, qui sera présenté au salon de l'automobile de Los Angeles.

Agence France-Presse

Avec sa moquette et son intérieur en matériaux recyclés et son toit solaire, Fisker affirme que le VUS électrique fera jusqu'à 480 kilomètres en une seule charge et prétend avoir construit la « voiture la plus durable du monde ».

