Audi pourrait avoir du fil à retordre face aux rivales de sa RS3 que sont les Mercedes Classe A AMG, Subaru WRX et Volkswagen Golf R. Le constructeur pourrait même être inquiet.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Mercedes Classe A AMG

Prix : à partir de 45 500 $ (2021)

PHOTO FOURNIE PAR DAIMLER AG-GLOBAL COMMUNICATION Mercedes Classe A AMG

Tout comme l’A3, la Classe A cherche à conquérir une nouvelle clientèle. Et tout comme la petite Audi, cette Mercedes propose également une version plus épicée (apprêtée par sa filiale AMG) capable de ferrailler avec la S3. Face à celle-ci, la Classe A a l’avantage d’offrir aux consommateurs le choix entre une berline classique et une berline à hayon, et une présentation intérieure plus éclatante. Sur le plan des performances pures, l’A35 AMG se trouve toutefois à la remorque de la S3.

Subaru WRX

Prix : à partir de 44 000 $ (estimation)

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru WRX

Pour l’heure, Subaru ne dévoile rien sur les caractéristiques de sa future STi. Logiquement, elle reposera sur l’architecture globale de Subaru (nom de code SGP) et sera vraisemblablement mue par le quatre-cylindres de 2,4 L suralimenté maison. Celui-ci fera cependant l’objet d’une sérieuse mise à niveau, et déjà certains chuchotent que la puissance pourrait atteindre les 400 ch. Ceux-ci transiteraient par une boîte manuelle. Si ces informations se confirment et que le prix demeure sous la barre des 50 000 $, la RS3 pourrait avoir du souci à se faire, pour peu que l’acheteur puisse composer avec trois pédales…

Volkswagen Golf R

Prix : à partir de 44 995 $

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen Golf R

Aux yeux de certains consommateurs, la Golf R représentera une solution de rechange crédible à la S3. Plus puissante que celle-ci, mais un poil moins rapide cependant, la Volkswagen ne comporte aucune option (hormis la boîte DSG et le toit panoramique) et fait l’objet d’une protection de base aussi généreuse que celle de sa sœur ennemie d’Audi.