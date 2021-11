Guide auto

Chevrolet Corvette Z06 2023

Quand GM attaque Ferrari de front

On savait depuis le lancement de la Corvette C8 en juillet 2019 que l’œuvre n’avait pas encore atteint son potentiel complet de performance. Au-delà de son extrême stabilité conférée par son premier châssis à moteur arrière, c’est surtout l’illustre lignée de déclinaisons de haute performance de l’icône américaine qui nous permettait de souhaiter des variantes encore plus évocatrices sur le plan dynamique. La semaine dernière, on a pu saisir à quel point General Motors prenait ce projet au sérieux. Voici la Corvette Z06 2023 qui veut faire ce que Ferrari ne fait plus : un V8 sans turbocompresseur.