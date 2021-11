Mitsubishi a récemment levé le voile sur une toute nouvelle génération de son Outlander enfichable. Il mise toujours sur une configuration semblable à celle du Toyota RAV4 Prime tout en augmentant son autonomie pour sans doute espérer lui grappiller quelques ventes au passage.

Charles René La Presse

Cousine du Nissan Rogue, cette dernière génération du VUS, qui fait en quelque sorte le pont entre les acteurs compacts et intermédiaires, fait la transition vers une configuration à deux moteurs électriques dans sa version hybride rechargeable. Ainsi, on trouve à l’arrière un moteur indépendant de 100 kW (134 ch), alors qu’à l’avant, c’est le duo combiné d’un quatre-cylindres 2,4 L de 131 ch et d’un second moteur électrique de 85 kW (114 ch).

La capacité de la batterie grossit de 13,4 kWh à 20 kWh, assurant une autonomie estimée à 87 km, un chiffre calculé selon le cycle européen (WLTP). Ce chiffre sera revu à la baisse à la suite de l’application du protocole nord-américain. Élément intéressant, l’Outlander enfichable pourra alimenter des appareils électroniques d’une maison en cas de panne lorsque ses occupants sont équipés de l’installation nécessaire.

En vente dès le deuxième trimestre de 2022.