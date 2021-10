Guide auto

Kia K5 GT : prêcher dans le désert

Comment rendre la berline intermédiaire attrayante ? Malgré un marché essentiellement dominé par les multisegments et VUS, certains constructeurs se posent toujours la question et avancent des pistes de solution. Pour Kia et plusieurs rivaux, sa survie passe par le mimétisme en incorporant entre autres le rouage intégral de série. La Kia K5, remplaçante de l’Optima, est construite autour de cette idée, sauf pour la version GT, qui prétend être la plus dynamique du lot. Mais pourquoi donc ?