Après de nombreuses années marquées par un immobilisme relatif, le VUS pleine grandeur LX de Lexus s’offre une refonte complète, tout en gardant intacte son identité de baroudeur duveteux. Lexus a dévoilé les grandes lignes de la nouvelle génération d’un modèle toujours aussi niché.

Charles René La Presse

Au-delà du dessin renouvelé qui mise encore et toujours sur cette calandre en sablier qui semble grossir de génération en génération, il faut embarquer ce nouveau LX 600 sur un pont élévateur pour constater des modifications encore plus tangibles. Toujours construit sur un châssis en échelle, le VUS reçoit une toute nouvelle plateforme nommée GA-F, qui est dérivée du Toyota Land Cruiser offert dans d’autres marchés ainsi que de la camionnette Tundra récemment renouvelée. Son poids diminue de 200 kg dans la transition et la rigidité est augmentée de 20 %.

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS L’habitacle du Lexus LX 600 2022

Tout comme dans le Tundra, le V8 est abandonné pour laisser la place à un V6 de 3,5 L alimenté en air compressée par deux turbocompresseurs. La puissance se situe à 409 ch, légèrement plus que les 389 ch du Tundra, qui emploie ce même moteur. Une boîte automatique à 10 rapports fait aussi partie du groupe. Si cette configuration vous semble familière, ce n’est pas un hasard. Le Lincoln Navigator, un concurrent, emploie également un V6 de 3,5 L biturbo et une transmission à 10 vitesses. Pas d’hybride au menu pour le Lexus LX, du moins pour le moment.

La géométrie des suspensions a quant à elle été révisée et la course des amortisseurs a été augmentée pour favoriser le confort hors des sentiers battus. La garde au sol peut être augmentée au moyen d’un système hydraulique, contrairement à la concurrence, qui utilise largement des amortisseurs pneumatiques. Un rouage intégral permettant la sélection de sa démultiplication pour plus de nervosité en conduite hors route demeure, tout comme un ajustement automatisé de la vitesse de descente, pour préserver son identité.

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS La géométrie des suspensions a été révisée et la course des amortisseurs a été augmentée pour favoriser le confort hors des sentiers battus.

Du reste, l’aspect technologique est assuré par un duo d’écrans de 12,3 po et de 7 po permettant d’accéder à la dernière génération du système d’infodivertissement de Lexus. Un système de mise à jour en temps réel est intégré pour enrichir sa consultation.

Le Lexus LX 600 sera mis en vente au début de 2022.