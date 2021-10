(New York) Le constructeur automobile General Motors a dévoilé mercredi un objectif ambitieux : doubler son chiffre d’affaires annuel d’ici 2030 en vendant bien plus de véhicules électriques, mais aussi de logiciels, dont un nouveau système d’aide à la conduite qui sera déployé à partir de 2023.

Juliette MICHEL Agence France-Presse

Le numéro un du secteur aux États-Unis cherche à convaincre les investisseurs que GM, valorisé à environ 78 milliards de dollars en Bourse, peut être considéré comme une entreprise d’avenir au même titre que Tesla, valorisé dix fois plus à Wall Street.

Le groupe, qui a dégagé en 2020 un chiffre d’affaires de 122 milliards de dollars US, a déjà annoncé vouloir consacrer 35 milliards US d’ici 2025 aux véhicules électriques et autonomes avec comme objectif de proposer à cette date 30 modèles n’émettant pas d’émissions.

Plus de la moitié des usines du groupe en Amérique du Nord et en Chine devrait être capable de produire des véhicules électriques d’ici 2030, a précisé GM mercredi à l’ouverture de deux jours de présentations aux investisseurs.

Le vénérable constructeur a des atouts à faire valoir, a assuré Mary Barra, à la tête du groupe depuis 2014 : une main-d’œuvre qualifiée, des bâtiments déjà construits, un réseau de concessionnaires établis.

« Lorsque nous appuyons sur la pédale d’accélérateur, nous pouvons vraiment évoluer assez rapidement », a-t-elle souligné lors d’une conférence de presse.

Grâce à ses capacités existantes, le constructeur sera notamment en mesure de proposer des véhicules électriques « vraiment abordables », a assuré Mme Barra.

GM prévoit ainsi d’offrir, à une date indéterminée, un VUS Chevrolet à environ 30 000 $ US.

Sans les mains

Dans le même temps, « les véhicules sont devenus des plateformes de logiciels », a souligné la responsable.

Aussi le groupe compte-t-il sur le développement de sa plateforme Ultifi, qui propose divers services et applications disponibles sur abonnements, pour générer des revenus supplémentaires.

Pour compléter son offre sur cette plateforme, le groupe a dévoilé mercredi un nouveau système d’aide à la conduite.

GM propose déjà sous le nom de Super Cruise une technologie permettant aux propriétaires des voitures de la marque haut de gamme Cadillac de rouler sans les mains sur le volant, mais toujours sous surveillance, principalement sur autoroute.

Il veut étoffer cet outil en une nouvelle solution baptisée Ultra Cruise, qui devrait permettre in fine de laisser la voiture manœuvrer 95 % du temps, sur autoroute, mais aussi en ville et en banlieue. Le conducteur pourrait n’avoir à reprendre le volant que dans les zones de construction ou sur les intersections complexes par exemple.

Cette nouvelle option serait disponible sur plus de 3 millions de kilomètres de voies aux États-Unis et au Canada lors de son lancement en 2023 et plus de 5,6 millions à terme.

GM prévoit de la proposer sur les modèles haut de gamme au fur et à mesure de leur sortie. La solution actuellement disponible sur Cadillac, Super Cruise, serait, parallèlement, étendue à des véhicules plus standard.

Le groupe de Detroit se positionne ainsi un peu plus en concurrence directe avec Tesla, qui propose déjà un système d’assistance à la conduite de régulation de vitesse et de changement de voie sur autoroutes sur tous ses véhicules sous le nom d’Autopilot et travaille au déploiement d’un système de conduite autonome plus complet.

Pour doubler son chiffre d’affaires d’ici 2030, l’entreprise compte aussi sur une « croissance modérée » de son portefeuille actuel de véhicules thermiques ainsi que sur le développement de solutions de financement et d’assurance, de services de livraisons et de ses activités dans la défense.

« Le marché reste sceptique sur la capacité de GM à tirer son épingle du jeu face à des acteurs plus avancés sur les véhicules électriques » comme Tesla ou les start-up uniquement dédiées à ce secteur, a relevé Dan Ives, analyste chez Wedbush Securites.

D’autant plus que l’entreprise souffre particulièrement de l’actuelle pénurie de semi-conducteurs et doit gérer un rappel sur son seul modèle électrique actuellement disponible en Amérique du Nord, la Chevrolet Bolt, en raison de défauts sur les batteries pouvant entraîner des incendies.

Mais, estime M. Ives, les nouveaux objectifs sont « atteignables » si GM parvient bien à convaincre ses clients de privilégier les électriques.