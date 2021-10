Chevrolet et Acura nous ont aidés à patienter un peu plus en dévoilant des images de deux modèles fort attendus qui seront commercialisés l’année prochaine.

Charles René La Presse

D’abord Chevrolet, qui nous a pris au dépourvu en publiant sur son compte Instagram une première photo sans artifices de sa Corvette Z06 avant son dévoilement prévu le 26 octobre. Version survitaminée de la Stingray, qui est déjà passablement performante, elle se présente avec une certaine retenue, ce qui est salutaire compte tenu de l’extravagance intrinsèque de sa robe. À première vue, les réelles différences se situent sur le plan du traitement du bouclier avant et du dessin des ouvertures latérales. Il y a également plusieurs pièces de carbone dans le portrait.

Du reste, on ne sait a priori rien officiellement sur sa composition mécanique. Cela dit, plusieurs magazines spécialisés américains évoquent l’utilisation d’un V8 de 5,5 L à vilebrequin à plat capable de grimper à très haut régime et qui aurait une puissance avoisinant les 600 ch. Une vidéo publiée par Chevrolet qui nous permet d’entendre son chant envoûtant corrobore cette information.

La prochaine Integra, une sportback ?

Du côté d’Acura, l’avant-goût est nettement moins évocateur. L’image communiquée par la firme japonaise présentant une portion de sa poupe nous permet cependant d’apprendre que l’Integra revisitée verra son mandat remanié.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR ACURA Avant-goût de la nouvelle Acura Integra

Certes, on l’a essentiellement connue sous la forme d’un coupé et en parallèle en berline, mais Acura semble vouloir fusionner les deux genres. Ainsi, la ligne arrière fuyante qui se fond à un hayon suggère une posture de genre sportback. On aperçoit également une portière arrière, elle aura donc une carrosserie bicorps à cinq portes. La marque japonaise n’a pas précisé quand elle lèvera le voile sur cette Integra, un modèle qui réveille la nostalgie des années 1990 chez bien des amateurs.