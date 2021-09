Quelques mois après son cousin chez Hyundai, le Santa Fe, c’est maintenant au tour du Sorento d’être agrémenté de versions hybride et hybride rechargeable pour compléter son portfolio.

Charles René La Presse

Le VUS reprend essentiellement les mêmes ingrédients employés par le Santa Fe, à savoir un quatre-cylindres turbocompressé de 1,6 L juxtaposé à un moteur électrique et à une transmission automatique à six rapports. Dans la version hybride, la puissance de ce moteur se situe à 59 ch pour appuyer un total de 227 ch et 258 lb-pi. La consommation de carburant estimée est de 6,7 L/100 km, exactement le même chiffre qu’un Toyota Highlander hybride.

La variante enfichable emploie la même combinaison, mais son moteur électrique est légèrement plus puissant (90 ch), car il est conçu pour mouvoir le véhicule sur 51 km sans l’aide du moteur thermique. Cette autonomie est identique à celle du Santa Fe, mais est de 18 km inférieure à celle du Toyota RAV4 Prime qui peut constituer une concurrence indirecte. La puissance combinée passe ici à 261 ch, mais le couple reste inchangé.

Ces deux versions électrifiées pourront par ailleurs tracter une charge limitée à 907 kg et sont munies de série du rouage intégral. Le prix de départ de la livrée hybride rechargeable est fixé à 44 995 $, duquel on devrait pouvoir soustraire 6500 $ après taxes en combinant les mesures incitatives fédérales et provinciales. Kia n’a pas détaillé les coûts associés à la version hybride ordinaire, mais si l’on en juge par la structure de prix du Santa Fe, on devrait s’attendre à un prix de départ de 40 000 $.

Le Sorento enfichable est déjà en vente alors que la livrée hybride arrivera à l’automne chez les concessionnaires québécois.