Les Wagoneer et Grand Wagoneer ratissent une large clientèle. Nous nous limitons ici aux rivaux du Grand Wagoneer, le modèle le plus luxueux de la gamme.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

BMW X7

Prix : à partir de 102 900 $

Dynamiquement, le BMW X7 est nettement supérieur au Grand Wagoneer. Et le X7 ne nécessite pas un V8 (celui-ci existe au catalogue) pour faire la démonstration de sa supériorité sur le plan des performances. Aussi talentueux soit-il, ce BMW ne parvient pas à prendre l’ascendant sur son « rival » américain au chapitre de l’habitabilité, de la capacité de remorquage et des capacités hors route.

Lincoln Navigator

Prix : à partir de 97 000 $

PHOTO FOURNIE PAR LINCOLN Lincoln Navigator

Très aboutie, cette génération du Navigator donne une leçon au Grand Wagoneer en proposant une mécanique six cylindres de 3,5 L suralimentée par deux turbocompresseurs qui consomme moins (chaque litre compte) que le V8 du Grand Wagoneer. En outre, le Navigator offre des sensations de conduite (légèrement) plus relevées. En contrepartie, le Jeep tracte de plus lourdes charges et propose globalement des places plus confortables.

Lexus LX 570

Prix : à partir de 112 900 $

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS Lexus LX 570

Sur plusieurs aspects, il apparaît difficile de justifier le prix demandé par Lexus pour son LX 570. Ce modèle est certes soigneusement assemblé et d’une fiabilité au-dessus de la moyenne, mais il n’en demeure pas moins techniquement dépassé. Son moteur de 5,7 L, bien que fiable, se trouve à la traîne par rapport à celui du Grand Wagoneer. Le Jeep est par ailleurs (beaucoup) plus spacieux et sa présentation, nettement plus moderne.