Ford ne concurrencera finalement pas le Jeep Gladiator dans la niche des camionnettes bâties expressément pour le hors-route. D’après Automotive News, la commercialisation d’une version camionnette du Bronco qui faisait l’objet de rumeurs depuis un certain temps a été abandonnée.

Charles René La Presse

Les sources de l’hebdomadaire spécialisé ne précisent pas la raison qui a poussé la marque à l’ovale bleu à ne pas commercialiser un tel véhicule. On ne peut évidemment exclure le fait que Ford ne veuille pas cannibaliser les ventes de son Ranger et, par extension, de son nouveau Maverick. Cela dit, ce Bronco camionnette aurait été vraisemblablement plus cher que le Ranger tout en offrant la possibilité d’élargir la clientèle potentielle avec ses plus grandes aptitudes. Les grands investissements dans le virage électrique du constructeur peuvent probablement aussi en partie expliquer cette décision.

Automotive News avait dévoilé il y a quelques semaines que Ford allait remplacer les toits rigides de tous les Broncos construits jusqu’à présent pour corriger des défauts d’assemblage et qualité. Ceci intervient après une mise en production largement retardée par la pandémie. Une entrée en matière qui n’est donc pas de tout repos pour ce VUS qui cherche à remettre Ford sur les rails dans ce segment lucratif.