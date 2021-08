Après la présentation d’une version électrique de sa grande berline G80 en avril, Genesis poursuit sa mission d’électrification en levant le voile sur son premier modèle basé sur une plateforme électrique dédiée, le GV60.

Charles René La Presse

Ce multisegment, construit sur le châssis E-GMP qui assure également la charpente des Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5, permettra à la marque de luxe de bénéficier d’une offre électrique d’entrée de gamme. Son design est en outre plus consensuel que ces derniers, tout en assurant l’ADN visuel de Genesis au moyen de phares et feux arrière à traits superposés.

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS L’habitacle du Genesis GV60

L’habitacle bénéficie en outre de l’usage de ce type de plateforme pour assurer un aspect aéré. On remarque également l’usage de rétroviseurs extérieurs sous forme de caméras dont l’image est diffusée au moyen de moniteurs. Il faudra sans doute attendre le dévoilement des caractéristiques du modèle canadien pour constater si cet élément sera proposé ici.

Sur le plan mécanique, Genesis s’est fait avare de détails, précisant simplement que les spécifications techniques seraient présentées dans les prochains mois. Si l’on en juge par les promesses avancées dans le cas des cousins chez Hyundai et Kia, ce GV60 devrait bénéficier d’un choix de batterie de 58 kWh ou 77,4 kWh. Le rouage intégral pourrait logiquement être offert de série compte tenu de son statut plus luxueux. La compatibilité avec des bornes rapides pouvant atteindre une puissance de 350 kW sera aussi sans doute possible.

Un dossier à suivre d’ici sa mise en marché prévue en 2022.