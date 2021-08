La branche électrique sportive de Volvo, Polestar, a annoncé la semaine dernière qu’une version deux roues motrices de sa Polestar 2 sera offerte sur notre marché dès l’automne pour donner le coup d’envoi de l’année-modèle 2022.

Charles René La Presse

Cette livrée d’entrée de gamme déployant 288 ch et 246 lb-pi de couple cherchera à diminuer la hauteur de la barrière à l’entrée avec un prix de départ évidemment moins élevé. Polestar dévoilera la fourchette de prix canadienne prochainement, mais si l’on en juge par la tarification américaine (45 900 $ US), elle devrait pouvoir se qualifier pour les mesures incitatives provinciales à l’achat (8000 $).

En plus du prix, cette variante permettra une autonomie accrue atteignant les 426 km grâce au fait qu’elle conserve la même batterie (78 kWh), un gain de 51 km face à la livrée bimoteur. Polestar nous indique également que cette dernière sera également plus abordable. Soulignons que les 69 900 $ actuellement exigés pour la Polestar 2 limitent sa compétitivité, surtout si on la compare aux nouveaux joueurs, dont le Ford Mustang Mach-E qui constitue une concurrence indirecte.

Un groupe d’option intégrant une thermopompe permettra en outre une augmentation de l’autonomie estimée de 10 % sur les deux livrées, selon Polestar, tout dépendant des conditions météo.

Nous en saurons évidemment plus à automne, mais ces ajouts assureront sans doute une plus grande désirabilité à cette berline qui est souvent oubliée, malgré de réelles qualités.