Voici quelques-uns des principaux concurrents du Porsche Taycan Cross Turismo

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Porsche Panamera Sport Turismo

Prix : à partir de 113 000 $

Osons la comparaison avec la Panamera Sport Turismo. Si l’on ne s’en tient qu’aux modèles de base, la Cross Turismo accélère à peine plus vite, ses reprises sont plus énergiques. Quant à la dynamique de conduite, les sensations diffèrent, mais l’efficacité est sensiblement la même. Son coût d’utilisation est également moindre. La Panamera Sport Turismo équipée du V6 consomme en moyenne 12,4 L/100 km et comporte plus d’éléments mécaniques nécessitant un entretien suivi. Plus légère de quelque 300 kg, la Panamera Sport Turismo est plus encombrante et plus spacieuse aussi.

Tesla Model Y

Prix : à partir de 69 990 $

PHOTO FOURNIE PAR TESLA Tesla Modèle Y

Beaucoup moins coûteuse à acquérir qu’un Cross Turismo, la Tesla Model Y affiche une autonomie largement supérieure. L’américaine propose également la possibilité de greffer des assises supplémentaires, elle compte sur un réseau exclusif de bornes, elle peut tracter une charge et, enfin, elle possède un coffre plus gourmand. Toutefois, par rapport au Porsche, la Model Y n’offre pas une qualité de fabrication aussi soignée et des sièges aussi confortables. En outre, en matière de performances dynamiques, le Cross Turismo se révèle nettement supérieur. Plus sophistiqué aussi.